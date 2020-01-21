Школьницу выгнали из троллейбуса за недоплаченный рубль

В Екатеринбурге кондуктор выгнала из троллейбуса школьницу, которая не могла доплатить за проезд один рубль.

Об инциденте рассказала мать школьницы Елена Филанович в городском сообществе «Мой любимый Екатеринбург» в Facebook. Женщина возмутилась и тем, что кондуктор отказалась принять недостающий рубль от другой пассажирки, передает «Ридус».

«Сказала, что это проблемы моей дочери, она деньги не возьмет», – сообщила мама школьницы.

Филанович добавила, что девочку высадили «за две остановки до дома», ей пришлось идти по морозу, «пришла с ледяными руками после месячной ангины».

В комментариях участники группы рассказали об аналогичном опыте и рекомендовали женщине жаловаться на кондуктора в городское трамвайно-троллейбусное управление.

Особенное недоумение и возмущение у пользователей вызвал тот факт, что кондуктор не дала другим пассажирам выручить школьницу.

Но есть и те, кто адресует свои претензии самой матери ребенка: мол, почему не уследила, чтобы ребенок располагал нужной суммой на проезд.

Ранее в Тамбове следователи начали проверку после того, как в СМИ появились сообщения о заставившем девочку попрошайничать в автобусе кондукторе.