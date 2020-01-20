Власти Севастополя и Крыма установили границы между субъектами

Главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев подписали документ о границах между субъектами, сообщил врио губернатора Севастополя.

«С Сергеем Валерьевичем Аксеновым мы документ [об установлении границ между субъектами] в Москве подписали», – передает ТАСС слова Развожаева.

Врио главы Севастополя отметил, что от подписания документа зависит целый ряд вопросов – так, без установленных границ нельзя утвердить генплан Севастополя.

В октябре Развожаев заявил, что считает существование Крыма и Севастополя в качестве отдельных субъектов Федерации единственно возможным вариантом.