Засевшие в Идлибе боевики обстреляли соседние провинции Сирии

Боевики обстреляли с территории Идлибской зоны деэскалации 15 населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 17 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Алеппо, Муканис-эд-Дувайри, Биньямин провинции Алеппо; Бейт-Смайера, Сараф, Мамухия, Кинсибба, Кухбания провинции Латакия; Зайтуна, Сублат- Бсоката, Эт-Тах, Хальбан, Арки-Кайер-Дун провинции Идлиб; Карутия провинции Хама», – приводит слова генерала ТАСС.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии также рассказал об очередном совместном российско-турецком патрулировании в провинции Алеппо, а также продолжении патрулирования российскими военными полицейскими.

Напомним, 24 декабря Генштаб вооруженных сил Сирии объявил об освобождении с 19 декабря от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень – стратегически важные пункты, например деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман, который удерживается боевиками с 2012 года. 31 декабря сирийская армия приостановила наступление в Идлибе из-за сильных дождей.

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