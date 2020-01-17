Появились данные о сроках объявления нового состава правительства

Состав нового правительства станет известен к началу следующей недели, пишут СМИ со ссылкой на источник.

Структура и состав правительства объявят до вторника, заявил собеседник «Интерфакса».

Напомним, в среду президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева.

В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина премьером.

Сам новый премьер пообещал представить новый состав кабинета министров «в ближайшее время».