Назван самый простой способ сжечь лишний жир

Японские медики рассказывали, как правильное и регулярное употребление обычной питьевой воды может помочь сбросить лишний вес.

В частности, специалисты рекомендуют сразу после пробуждения вместо кофе или чая выпивать стакан воды комнатной температуры. При этом чистить зубы надо уже после приема жидкости, передает «Российская газета».

Примерно через 45 минут после этого следует позавтракать. При этом питье воды снижает чувство голода, что дает возможность уменьшить порцию еды.

В течение двух часов после завтрака, согласно данным Японской медицинской ассоциации (JMA), рекомендуется ничего не есть.

При регулярном употреблении воды натощак и сбалансированном питании в течение дня (без переедания) лишний вес постепенно уходит.

Также уже через месяц может нормализоваться кровяное давление и сахар в крови.

Кроме того, вода натощак выводит из организма скопившиеся за ночь токсины, активирует метаболизм и работу кишечника, защищает от изжоги, сообщает портал Focus.de.

Ранее была названа самая опасная диета.

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