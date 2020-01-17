Украинских военных обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ

Военнослужащие Украины препятствуют работе беспилотников ОБСЕ, заявил постпред России при организации Александр Лукашевич.

Он напомнил о случае у населенного пункта Орехово, где украинским военным в руки попал дрон малого радиуса действия. Лукашевич отметил, что украинские военные заполучили дрон «после глушения».

Кроме того, у позиций украинских военных в поселке Новолуганское был обстрелян еще один БПЛА, передает РИА «Новости».

Лукашевич назвал такое «вмешательство в работу технических средств» миссии ОБСЕ недопустимым. Он обвинил Киев в «желании скрыть от миссии военную активность».

Напомним, украинские военнослужащие вернули наблюдателям ОБСЕ беспилотник, с которым была утеряна связь у Орехово, с полностью зачищенной картой памяти.

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