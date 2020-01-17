В Киеве пожаловались на расчистку места крушения Boieng в Иране бульдозерами

В Иране обломки украинского самолета с места крушения собирали бульдозерами, заявил Александр Рувин, который участвовал в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы.

По его словам, Иран дал украинской стороне возможность «посмотреть остатки самолета», которые, как сообщили представителям Киева, «лежат в ангаре», передает РИА «Новости».

Однако, по словам Рувина, оказалось, что «это просто куча бульдозерами свернутых обломков самолета». Он заявил, что на обломках «ничего не было видно, ничего не было понятно». Кроме того, эксперты были ограничены во времени, сказал Рувин.

Напомним, посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад назвал абсурдными утверждения, что бульдозеры якобы расчистили место крушения лайнера близ Тегерана.

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