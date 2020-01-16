Анонсирована первая встреча Мишустина с членами кабмина

Новый премьер России Михаил Мишустин уже в четверг вечером может приехать в здание правительства и встретиться с членами кабинета министров.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новым премьером страны Михаила Мишустина. Перед этим его кандидатуру одобрила Госдума.

Новый председатель правительства пообещал представить новый состав кабинета министров в скором времени.

В среду Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Газета ВЗГЛЯД объясняла решение президента по Мишустину.

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