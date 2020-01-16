Названы сроки проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил источник в Совете Федерации.

«До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней», – сказал источник ТАСС.

Он добавил, что сейчас разрабатывается порядок проведения голосования.

Он добавил, что законопроекты по поправкам в Конституцию скорее всего будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера, а затем по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства страны, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

Президент считает, что это повысит роль и значение парламента страны, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета, а также сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти.