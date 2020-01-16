Лавров обвинил США в попытках тормозить деятельность ВТО

Вашингтон пытается навязывать свои подходы и тормозит деятельность Всемирной торговой организации (ВТО), где из-за американской позиции нормально не функционирует механизм по урегулированию споров, заявил глава российского дипведомства Сергей Лавров.

Лавров заявил, выступая в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД, что в данный момент «продолжаются попытки использовать методы недобросовестной конкуренции в экономической сфере», передает ТАСС.

«За рамками «двадцатки», за рамками ВТО Вашингтон пытается все- таки навязывать свои подходы, тормозит деятельность, так сказать, Всемирной торговой организации, где из-за позиции США не может нормально функционировать механизм по урегулированию споров», – сказал министр.

Между тем, «американские коллеги пытаются на двусторонней основе навязывать свои решения мировых проблем, используя активно, не стесняясь, и протекционизм, и односторонние нелегитимные экономические санкции, и откровенно злоупотребляя статусом доллара».

По мнению Лаврова, «будущее не за этими методами торговых и прочих, включая непосредственно горячих, войн, а за методами выстраивания сотрудничества при отказе от диктата, от угроз, от игр с нулевой суммой».

Он также указал на необходимость «воспитывать ценности диалога консенсуса и взаимного уважения».

«Только так можно двигаться по пути поиска действительно устойчивых, а не сиюминутных, рассчитанных на некие внутриполитические события и электоральные циклы решений глобальных проблем», – заключил глава МИД России.

Ранее на Западе заявили о глубочайшем кризисе в ВТО из-за США.