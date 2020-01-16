Назван способ реализации предложения по надбавкам классным руководителям

Взгляд
16 января, четверг  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
Разделы

Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

На борьбу с бедностью пойдут сотни миллиардов рублей Фото: Александр Никитин/ТАСС
Борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании Федеральному собранию. Несмотря на то, что государству уровень бедности удалось сократить на две трети, в последние годы доходы населения стагнировали – и ситуация приобрела негативный тренд. Новые меры потребуют до 500 млрд рублей в год и, как ожидается, смогут существенно снизить число бедных. Подробности...
Перейти а раздел…

Политическая реформа Путина сделает Россию сильнее

Шестнадцатое президентское послание Владимира Путина дало старт политической реформеФото: Алексей Никольский/ТАСС
Президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин назвал 2020-й во многом рубежным из-за перехода к третьему десятилетию XXI века – и точно так же в послании обозначен переход к новой модели политической системы страны, реформирование которой предопределено всем 20-летним опытом руководства Владимира Путина и направлено на достижение главной цели нашего будущего – гармонии сильной державы и благополучия людей.  Подробности...
Перейти а раздел…

Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
Перейти а раздел…

Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

«Конфликт двух пап» – это миф, атакующий христианство в целом Фото: Vatican Media/REUTERS
В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Бизнес в России живет за счет государства

Павел Волков, публицист
Получается оригинальная картина – государство очень хочет, чтобы бизнес заработал и будет всем от этого счастье, а бизнес не хочет и не может работать без господдержки. Зато частный бизнес весь закредитован, не в состоянии отдавать долги и существует в основном за счет господдержки разного рода. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Общественное мнение: Дураки при нем не выживают

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
После ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева общественность с живостью отреагировала на предложенную кандидатуру нового премьер-министра – главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Геи победили «Оскар»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такие вещи, как «Оскар», постоянно подвергаются нападкам группировок, которые считают, что награды и деньги надо раздавать по разнарядке от местного комитета. Вернее, от множества местных комитетов – от женсовета, от трансгендеркома, от цветнегрокома, от гейкомиссии. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как происходили отставки правительства России

    Феминистки реформируют паспорта

    Медведев ушел в отставку, назван новый кандидат на пост премьера

      Перейти а раздел…

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

          Перейти а раздел…
          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

          Отмечаете ли вы старый Новый год?
          • Всегда

          • Никогда

          • Иногда

            Перейти а раздел…

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Мишустин назвал объем средств, необходимых на реализацию послания Путина
              Мишустин назвал депутатам приоритет в своей работеЛавров ответил на вопрос о работе в правительстве МишустинаЭксперт оценил ЧП с убийством пристава в здании новокузнецкого судаСтало известно об угрозах Трампа лишить Украину любой помощи
              Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру МишустинаПекин прокомментировал отставку российского правительстваМинобороны заявило о наращивании вооруженных сил США на Ближнем ВостокеСША объяснили преподанный миру из-за покупки Турцией С-400 «урок»
              Мишустин посоветовал коммунистам «ничего не трогать» в пенсионной системеПослание Путина Федеральному собранию испугало экс-главу МИД УкраиныЛегендарный разведчик назвал подлостью желание Польши переписать историюВ России научились обезвреживать иностранные спутники-шпионы

              Главная тема


              Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

              переписывание истории


              Депутаты Европарламента заявили о вине СССР в начале Второй мировой войны

              «пытаемся понять»


              Госдеп отреагировал на отставку Медведева

              особый случай


              Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель раскрыла подробности инцидента

              Видео

              послание путина


              Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

              глава правительства


              На смену Медведеву приходит знаток финансовых секретов

              исторический противник


              Польская армия может создать России серьезные проблемы

              разрушение мифа


              Литовцы напрасно претендуют на участие в «захвате Москвы»

              Замкнутый круг


              Дмитрий Родионов: Абхазия обречена на политический кризис

              Любовь и политика


              Алексей Алешковский: Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

              Нападки группировок


              Игорь Мальцев: Геи победили «Оскар»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?

              Назван способ реализации предложения по надбавкам классным руководителям

              16 января 2020, 11:58

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Выплаты учителям за классное руководство могут быть введены после принятия поправок в федеральный бюджет, заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

              «Я думаю, мы здесь вполне можем внести соответствующую поправку в федеральный бюджет. Это бюджетные деньги, которые пока не предусмотрены, но мы должны быть здесь соисполнителями. <...> У нас сейчас рассматривается новый законопроект о социальных льготах для преподавателей, может быть, мы можем внести эту норму и в закон об образовании, о федеральных выплатах за классное руководство. Это может быть законодательной инициативой, и мы должны это рассмотреть. Мне кажется, что это вполне может быть», – передает ТАСС слова Никонова на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

              Напомним, в среду президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в школах в размере не менее 5 тыс. рублей за счет федерального бюджета.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............