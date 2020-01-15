Путин поручил ввести доплату не менее 5 тыс. рублей классным руководителям школах

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в школах в размере не менее 5 тыс. рублей за счет федерального бюджета.

Об этом сообщает ТАСС.

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