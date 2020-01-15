В Совфеде рекомендовали Украине взять пример с Ирана в деле о крушении малазийского Boeing

«Иран честно признался в том, что сбил Boeing. Может и Украине пора взять пример с Ирана, признав ошибку ВСУ, которая привела к гибели малазийского Boeing МН-17?», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал желание посла Украины в США Владимира Ельченко привлечь Россию к ответственности за сбитый Ираном Boeing.

«Господин Ельченко – дурак. Дурак, который прогибается так, как ему говорят. А Украина, к сожалению, скатывается до уровня болонки, которую то по головке погладят, то за ушко ущипнут, чтобы она полаяла в адрес России», – считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам сенатора, Украина никоим образом не может притянуть Россию к ответственности за сбитый в Иране Boeing.

«К нам этот вопрос отношения не имеет. Вы посмотрите, сколько американского оружия сегодня стреляет по всему миру. И что, американцы должны нести ответственность за то, что кто-то воспользовался этим оружием в нарушение каких-то международных правил?», – задался вопросом собеседник, рекомендовав Ельченко обратить внимание на другую проблему.

«Вот Иран признался в том, что сбил Boeing. В Тегеране разобрались в ситуации, рассказав обо всем честно и открыто. Быть может и Украине пора взять пример с Ирана, признав ошибку ВСУ, которая привела к гибели малазийского Boeing МН-17? Пускай господин посол озаботится именно этим вопросом, а не беспочвенными обвинениями в адрес России», – заключил Клинцевич.

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что за сбитый в Иране самолет должны нести ответственность не только иранские военные, но и поставщик ракет для их комплексов ПВО. Ракеты для ЗРК «Тор М1» поставляла Ирану Россия.

Ранее во вторник депутаты Верховной рады приняли заявление, потребовав от Ирана официальных извинений за гибель самолета «Международных авиалиний Украины».

До этого депутаты партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» пытались найти вину России в крушении Boeing.

Иран официально признал вину в гибели украинского Boeing. Жертвами крушения стали 176 человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД