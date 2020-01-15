В среду синоптики пообещали москвичам теплую переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в Москве будет ноль градусов. К обеду температура воздуха поднимется до плюс одного градуса. К вечеру в столице потеплеет до двух градусов выше ноля, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 5-7 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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