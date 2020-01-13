Консьерж рассказала о квартире внука Михалкова, под окнами которой была найдена модель

Консьерж дома в Москве, из окна которого могла выпасть модель Ксения Пунтус, рассказала о квартире, в которой живет сын актрисы Анны Михалковой и внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков. По ее словам, в квартире не шумели, никаких странностей она не замечала.

«Абсолютно (тихая квартира, – прим. ВЗГЛЯД) адекватные абсолютно хозяева. Тихо, спокойно, ничего такого не замечала за ними», – рассказала консьерж РИА «Новости».

В день, когда под окнами дома была найдена модель, не происходило никаких инцидентов, отмечает консьерж. Женщина не видела, как Пунтус заходила в подъезд, а о случившемся узнала, после прибытия полиции. Консьерж отмечает, что Андрея Бакова она видела 11 января, когда на месте работали правоохранительные органы. Она отмечает, что молодой человек, по ее мнению, был трезвым.

Консьерж рассказала, что до последнего времени в квартире практически никто из Михалковых не появлялся. «Анны (Михалковой) не было точно. Был муж (Альберт Баков, – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала она.

Жильцы подъезда отказываются общаться со СМИ. В ресторане, который находится в том же доме, заявили, что передали все имеющиеся у них материалы в полицию.

Напомним, Пунтус нашли под окном дома в центре Москвы, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков. Девушку обнаружил дворник.

Мать модели рассказала, что Ксения находится в тяжелом состоянии в реанимации, у нее множество травм и переломов.

Инцидент прокомментировал ортопед-травматолог Константин Терновой.