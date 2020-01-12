В Госдуме отреагировали на предложение Чубарова праздновать «450-летие сожжения Москвы»

Идея бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» направлена на разжигание межнациональной розни, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

По ее словам, заявление Чубарова, который возглавляет запрещенную в РФ экстремистскую организацию «Меджлис крымско-татарского народа*», «идет во вред прежде всего крымско-татарскому народу».

«Вместо того чтобы заниматься популяризацией имен героя-летчика Ахмет-хана Султана или просветителя-гуманиста Исмаила Гаспринского, он поднимает на щит имена жестоких и кровавых правителей, главных занятием которых был захват в плен мирных жителей и их продажа на невольничьих рынках», – приводит его слова РИА «Новости».

Депутат отметила, что хан Девлет-Гирей был не самым успешным военачальником, потерпевшим в 1572 году, всего через год после нападения на Москву, сокрушительное поражение в битве при Молодях, где погибло 90% его армии.

Крымские ханы многократно захватывали и сжигали Киев и другие города на территории современной Украины, отметила политик. «Может быть, Чубаров предложит властям Украины отпраздновать и эти «юбилеи»? – задалась вопросом Панина.

Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в декабре он объявил, что планирует устроить поход на Крым, а ранее предлагал «переименовать» полуостров.

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