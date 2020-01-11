В Кремле началась встреча Путина и Меркель

В Москве начались переговоры лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Президент и канцлер планируют обсудить ближневосточную тематику на фоне обострения ирано-американского кризиса, а также обстановку в Ливии, Сирии и урегулирование внутриукраинского кризиса.

Встреча проходит в Кремле, передает РИА «Новости».

Меркель на встрече с Путиным поблагодарила российского лидера за предоставленную возможность приехать в Москву и обсудить ряд важных двусторонних и международных тем, в том числе ситуацию в Ливии и в Сирии.

«Поэтому я с нетерпением жду наших бесед с вами, наших переговоров. Благодарна за приглашение, за предоставленную возможность приехать сюда, потому что я всегда считаю, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге», – приводит ее слова ТАСС.

В субботу федеральный канцлер по приглашению президента Путина прибыла в Россию с рабочим визитом, ее сопровождает глава МИД Германии Хайко Маас.

Путин и Меркель договорились об этой встрече еще во время саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря прошлого года.

Переговоры с российским лидером станут единственным пунктом программы визита канцлера в Москву.

В Германии сообщали, что на 17.00 мск намечена совместная пресс-конференция, после чего канцлер и глава германского МИД отправятся в Берлин.