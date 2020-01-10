Власти попросили уволенного главреда «Урюпинской правды» вернуться на работу

Администрация городского округа Урюпинск отменила постановление об увольнении главного редактора издания «Урюпинская правда» Ольги Шушлебиной.

Власти города предложили журналистке забрать иск и вернуться на работу с 13 января. Предложение восстановиться на работе при этом было озвучено исключительно на словах и никакого документального подтверждения предоставлено не было.

В результате Шушлебина не согласилась с предложением, настаивая на полноценном мировом соглашении, которое предполагает официальное восстановление на работе и компенсацию вреда со стороны ответчика.

Открытое судебное заседание назначено на 17 января, пишет «Российская газета».

Напомним, Шушлебина, которая занимала пост главного редактора газеты 17 лет. была уволена главой администрации города за то, что разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. Сама Шушлебина сообщила, что ее уволили по второму пункту статьи 278 Трудового кодекса. Она также заявила, что за время работы к ней не было претензий и взысканий со стороны собственников издания.

Случившееся вызвало большой резонанс не только в профессиональной среде. Так, лауреаты конкурса Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» вступились за Шушлебину.

Шушлебина подала иск в Урюпинский городской суд о восстановлении в должности. Суд принял иск к производству.