Семья Заворотнюк выступила с обращением к россиянам

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк выступили с обращением к ее поклонникам, они поблагодарили всех, кто поддерживает артистку.

«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram Заворотнюк.

От ее имени авторы сообщения поздравили поклонников с Новым годом, пожелали счастья, здоровья, и исполнения желаний.

Напомним, по сообщениям СМИ, Заворотнюк в 2019 году якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как утверждается, актрисе стало лучше.