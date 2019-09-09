При передислокации воинской части на Украине произошел взрыв

Украинские следователи начали изучение обстоятельств взрыва, который произошел в Херсонской области Украины при передислокации воинской части на новое место.

«Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, расследуют обстоятельства взрыва прицепа с горюче-смазочными материалами, который произошел в Херсонской области во время передислокации воинской части на новое место службы», – говорится на сайте украинского госбюро расследований.

По предварительной информации, военная часть передислоцировалась на новое место несения службы, когда в одном из грузовых прицепов колонны военной техники началось возгорания. После этого произошло несколько взрывов. В прицепе, как выяснилось, перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони. В результате взрыва они были полностью уничтожены, что повлекло «ущерб в крупных размерах».

«Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали», – сообщили в ГБР.

Следователи осмотрели место происшествия. Дело возбуждено по статье «неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах».