На Украине предложили сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Народные депутаты Украины из фракции «Голос» Святослава Вакарчука намерены зарегистрировать проект закона об уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с Россией, заявил лидер партии Сергей Рахманин.

По его словам, законопроект уже доработан и будет зарегистрирован в парламенте в ближайшее время, сообщает «Интерфакс».

Ранее ввести уголовную ответственность за переговоры с представителями России предлагала партия «Слуга народа».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что данное предложение «дурно пахнет».

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