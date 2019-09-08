Подсчитаны жертвы летней жары во Франции

В результате сильной жары в июне и июле во Франции погибли 1,5 тыс. человек. Такие данные озвучила министр солидарности и здравоохранения страны Аньес Бюзен.

«Мы зафиксировали 1500 дополнительных смертей в эти месяцы», – сообщила она в эфире программы «Questions politiques» («Политические вопросы») на радиостанциях France Inter и France Info, передает РИА «Новости».

По словам главы французского минздрава, около половины погибших – люди старше 75 лет.

«Но есть также взрослые люди, и даже самые молодые, на которых [жара] сказалась негативно», – сообщила министр.

В конце июля столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей – абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах.

Напомним, средняя температура на планете Земля в июле 2019 года была на 1,7 градуса выше нормы, что сделало прошедший месяц самым жарким за 140 лет.