Прошедший июль признали самым жарким за всю историю наблюдений

Средняя температура на планете Земля в июле 2019 года была на 1,7 градуса выше нормы, что сделало прошедший месяц самым жарким за 140 лет, сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA).

«Средняя температура поверхности в июле была на 1,71 градуса выше среднего показателя XX века, который равен 15,8 градуса, что сделало июль самым жарким за 140-летнюю историю наблюдений, согласно мнению ученых NOAA. Предыдущий самый жаркий июль был в 2016 году», – передает РИА «Новости» сообщение NOAA.

По словам ученых, в десятку самых жарких июлей попали 10 месяцев с 2005 года, при этом в последние пять лет каждый июль занимает какую-то строчку в этом рейтинге.

Напомним, 5 августа служба по наблюдению за изменением климата в рамках программы Copernicus сообщила, что самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеорологических наблюдений стал июль 2019 года.