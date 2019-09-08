Песков объяснил, почему Путину пришлось перейти на ручное управление в Приангарье

Президент Владимир Путин вынужден был перейти на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что в регионе сложилась парадоксальная ситуация, когда половина города Тулуна находится в зоне чрезвычайной ситуации, а вторая половина – вне ее, хотя граждане там также живут в подтопленных домах.

«Если идти по такой бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено, и такие решения может принять только президент», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что главное для Путина – это отношение к людям. «Поэтому, конечно, когда он видит какую-то людскую боль, людское отчаяние, он это всегда воспринимает как свою собственную проблему», – рассказал он.

«На основе тех тем, которые поднимали граждане, он и проводил совещание», – пояснил Песков.

В понедельник Путин в третий раз побывал в пострадавшей от паводков Иркутской области. Глава государства, пообщавшись с местными жителями, раскритиковал медленную ликвидацию последствий подтоплений и подчеркнул, что нельзя затягивать с восстановлением и строительством школ и детсадов в Иркутской области.

Также он выступил с критикой в адрес Сбербанка в связи с его позицией по долгам пострадавших от наводнения людей.

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