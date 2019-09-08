Явка на выборах на Алтае оказались под угрозой из-за урожая шишек

Во многих селах республики Алтай явка на выборах может оказаться низкой в связи с хорошим урожаем шишек, на сбор которых отправились местные жители, сообщил источник во властных структурах региона.

«В этом году небывалый урожай шишки за последние пять лет. Поэтому многие деревни практически пустые – все уехали на сбор шишек», – передает его слова «Интерфакс».

Он пояснил, что за один мешок нашелушенных шишек жители могут получить 1,8 тыс. рублей, а за день семья набирает до 20-30 мешков.

«Вдоль Чуйского тракта на Семинском перевале сплошь стоят грузовики с объявлениями о покупке шишек», – сказал источник.

По данным на 12.00 (08.00 мск) явка в республике составила 25,82%.

В регионе выбирают главу после отставки руководившего республикой 13 лет Александра Бердникова.