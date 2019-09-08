Названы лечебные свойства водки

Водка является эффективным способом избавления от симптомов распространенного недуга, который относится к так называемым болезням современности. При этом речь не идет о приеме крепкого напитка внутрь.

По мнению специалистов, при обострении остеохондроза помогают водочные компрессы. Медики говорят, что они помогут снять отеки и прогреть больную область, что позволит снизить боль, пишет «МедикФорум».

В сообщении говорится, что от остеохондроза страдает каждый третий житель планеты.

При остеохондрозе стираются диски между позвонками. Усугубить ситуацию могут несбалансированное питание или упражнения.

Людям с остеохондрозом нельзя употреблять спиртные напитки и табак, поскольку может замедляться проходимость крови по сосудам, говорится в статье.

Ранее сообщалось об изменении культуры потребления водки в России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД