Центр общественного наблюдения за выборами сахалинского губернатора и районных депутатов не зафиксировал ни одного обращения или жалобы от избирателей. По состоянию на 13.30 все работает в штатном режиме, сообщил председатель Общественной палаты области Владимир Иконников.

По имеющимся у Иконникова сведениям, по состоянию на 13.30, выборы губернатора и депутатов на Сахалине и Курилах проходят без нарушений, сообщает сетевое издание «Сахалин и Курилы».

Исключение составил лишь случай, произошедший на избирательном участке №96 в невельской местной школе. Около 12.00 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в помещении. На место съехались огнеборцы. Голосование прервали.

«Мы созвонились с общественным наблюдателем, который работает на этом избирательном участке. По его словам, на участке заканчиваются восстановительные работы. Необходимо было протереть полы, столы из-за задымления. Но жалоб и обращений от населения в центр общественного наблюдения не поступало. Нарушений не зафиксировано», – подчеркнул Иконников.

Руководитель лаборатории социальных технологий АНО «ЭИСИ» Дарья Кислицына отмечает, что «ход голосования в Сахалинской области идет достаточно предсказуемо и даже несколько скучно: нарушений и скандалов на избирательных участках не фиксируется».

«Последняя информация по явке, которую предоставила Избирательная комиссия в 15.00 по местному времени, – 27,13%. Надо отметить, что этот показатель сопоставим с данными 2015 года (тогда было 28,2%), когда проходили предыдущие выборы главы региона. Что касается итоговых результатов, то прогнозировать пока рано, но уже есть некоторая информация экзитполов, по которым можно сделать вывод, что и финальные цифры могут быть похожими на итоги прошлого избирательного цикла», – сообщила Кислицына.

Всего в Сахалинской области 8 сентября работают 453 избирательных участков, в том числе 8 временных и 135 судовых. Открытие прошло без замечаний.

В 2019 году в Единый день голосования проходит 58 крупных избирательных кампаний в 41 регионе. В 16 регионах прямым голосованием выбирают глав субъектов федерации, а еще троих глав субъектов по итогам выборов определят местные заксы.

В 13 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний, завершаются 22 избирательные кампании в городские думы, состоятся прямые выборы трех мэров административных центров и довыборы четырех депутатов Госдумы.

Отметим, что в этом году на выборах губернаторов конкуренция выше, чем в последние годы – 4,8 человек на место главы региона. В прошлом выборном цикле в этих же регионах средний конкурс был 4,5 кандидата на место, в 2018 – 4,7 человек. Общее число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов – 77 человек.