Выборы начались в Башкирии, Курганской, Челябинской и Оренбургской областях

В единый день голосования в Башкирии выбирают главу региона, а в Курганской, Челябинской и Оренбургской областях в воскресенье проходят выборы губернатора.

В Уральском федеральном округе (УрФО) и части регионов Поволжья, где в воскресенье проходят выборы разных уровней, избирательные участки открылись в 08.00 (6.00 мск). В это же время начали работу некоторые участки Северо-западного федерального округа (СЗФО), передает ТАСС.

В Челябинской области в выборах губернатора участвуют пять кандидатов: Константин Нациевский от КПРФ, Виталий Пашин от ЛДПР, Алексей Севастьянов от партии «Гражданская сила», Сергей Смышляев от партии «Родина» и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве самовыдвиженца.

Кроме того, по данным облизбиркома, в единый день голосования в регионе выбирают депутатов в семь райсоветов Челябинска, а также депутатов в районные собрания.

В единый день голосования в регионе открылись 2,29 тыс. избирательных участков. Часть из них – 118 – начали работать в 6.00 (4.00 мск) и 7.00 (5.00 мск), остальные – в 8.00 (6.00 мск), передает РИА «Новости».

По данным облизбиркома, в этом году 1,25 тыс. избирательных участков в Челябинской области оснащены видеокамерами, под наблюдением камер на выборах губернатора региона смогут проголосовать 84% избирателей. В регионе, по данным на 1 июля 2019 года, зарегистрировано около 2,6 млн избирателей.

Главу региона выбирают и в Курганской области. Избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов: Татьяну Майбороду (от «Справедливой России»), Якова Сидорова (от КПРФ), врио губернатора Вадима Шумкова (как самовыдвиженца) и координатора Курганского регионального отделения ЛДПР Юрия Ярушина.

В Оренбургской области, где также выбирают главу региона, с 08.00 по местному времени (06.00 мск) работают 1706 избирательных участков. При этом пять лет назад на губернаторских выборах было на 80 участков больше, в этом году их число уменьшилось в малых селах. Как следует из данных Оренбургстата, общая численность населения региона за эти пять лет сократилась более чем на 45 тыс. человек.

На пост оренбургского губернатора претендуют пять кандидатов: Максим Амелин (КПРФ), Константин Горячев (Демократическая партия России), Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Денис Паслер («Единая Россия») и Сергей Яцына («Справедливая Россия»).

В Свердловской области стартовали выборы разных уровней. Самые крупные – в Серовском округе, где выбирают депутата Госдумы в связи с тем, что в январе 2019 года были досрочно прекращены депутатские полномочия члена фракции «Единая Россия» Сергея Бидонько, который был назначен на должность вице-губернатора региона. На пост депутата Госдумы претендуют семь кандидатов: от КПРФ – депутат думы Качканарского городского округа Габбас Даутов, член ЦК партии «Коммунисты России» Дмитрий Зенов, Алексей Коровкин от партии «Справедливая Россия», председатель совета регионального отделения партии «Зеленые» Игорь Рузаков, Ирина Скачкова от «Яблока», Евгения Чудновец от ЛДПР, известный биатлонист Антон Шипулин от «Единой России».

В Северо-Западном федеральном округе некоторые участки начали работу в 06.00 мск. В частности, в Мурманской области, где выбирают губернатора и депутатов муниципальных советов, они открылись для крупных предприятий с непрерывным циклом работы. За пост главы Мурманской области будут бороться шесть кандидатов. В марте бывший губернатор региона Марина Ковтун, возглавлявшая область с 2012 года, объявила, что подала заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона.

В связи с особым графиком работы местных предприятий, шесть избирательных участков открылись в 06.00 мск в Хвойнинском районе Новгородской области. В том числе здесь проходят дополнительные выборы депутата в Госдуму. На мандат претендуют девять кандидатов. Место депутата от Новгородской области стало вакантным после смерти Александра Коровникова, который представлял регион в нижней палате российского парламента с 2016 года.

В Ленинградской области в 6.00 открылись 15 избирательных участков в Бокситогорском районе, 34 участка в городе Гатчина и 32 участка в Тихвинском районе. Здесь предстоит избрать депутатов представительных органов в 177 муниципальных образованиях. Будут замещаться 2062 мандата.

В Башкирии, где в единый день голосования выбирают главу региона, избирательные участки открылись на час раньше обычного. Парламент республики принял решение изменить время для голосования, продлив его на час утром и вечером с 07.00 (5.00 мск) до в 21.0 (19.00 мск), чтобы возможность проголосовать имели как можно больше людей, в том числе и те, кто работает, и дачники, которые с утра уезжают из городов.

В республике работают 3 тыс. 434 избирательных участка. На пост главы региона претендуют восемь кандидатов: блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров («Патриоты России»), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш («Гражданская сила»), врио главы региона Радий Хабиров («Единая Россия»), представитель «Яблока» Зульфия Гайсина, Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия») и Юнир Кутлугужин (КПРФ).

В единый день голосования в республике также будут избраны депутаты в органы местного самоуправления, более 15 тыс. кандидатов поборются за 7 тыс. 329 мандатов.

На час раньше обычного стартовало голосование и на некоторых избирательных участках в Оренбургской области, где выбирают губернатора, и в Волгоградской области, где сегодня голосуют за главу региона и депутатов областной думы. Избирательные участки открылись уже в 07.00 (05.00 мск), чтобы в голосовании смогли принять участие работники предприятий непрерывного цикла.

«Девять участков начнут работу на час раньше обычного. Это три участка в Новоорском районе, где в основном проживают работники Ириклинской ГРЭС, заступающие на 12-часовую смену в восемь утра, и шесть участков в Ясненском городском округе для персонала компании «Оренбургские минералы», – рассказал председатель избиркома Оренбургской области Александр Нальвадов.

Один избирательный участок начал работать с 06.00 (05.00 мск) и на волгоградском предприятии «Омсктехуглерод». Закроется он, как и все остальные, в 20.00 (19.00 мск), сообщили в областном избиркоме.

Открылись избирательные участки и в Омской области. Там проходят довыборы в Законодательное собрание и городской совет в связи с прекращением полномочий двух депутатов законодательного собрания и смертью депутата горсовета.