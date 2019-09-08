Выборы начались в Башкирии, Курганской, Челябинской и Оренбургской областях

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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Индийский лунный проект закончился без России провалом

Индийский лунный модуль пропал бесследноФото: isro.gov.in
Очередной громкий космический проект закончился провалом - Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Что нам делать с братьями

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пока мы не начнём устанавливать свои режимы в странах, которые считаем дружественными, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Подробности...
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Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...
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Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...
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              Выборы начались в Башкирии, Курганской, Челябинской и Оренбургской областях

              8 сентября 2019, 06:33

              Текст: Антон Никитин

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              В единый день голосования в Башкирии выбирают главу региона, а в Курганской, Челябинской и Оренбургской областях в воскресенье проходят выборы губернатора.

              В Уральском федеральном округе (УрФО) и части регионов Поволжья, где в воскресенье проходят выборы разных уровней, избирательные участки открылись в 08.00 (6.00 мск). В это же время начали работу некоторые участки Северо-западного федерального округа (СЗФО), передает ТАСС.

              В Челябинской области в выборах губернатора участвуют пять кандидатов: Константин Нациевский от КПРФ, Виталий Пашин от ЛДПР, Алексей Севастьянов от партии «Гражданская сила», Сергей Смышляев от партии «Родина» и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве самовыдвиженца.

              Кроме того, по данным облизбиркома, в единый день голосования в регионе выбирают депутатов в семь райсоветов Челябинска, а также депутатов в районные собрания.

              В единый день голосования в регионе открылись 2,29 тыс. избирательных участков. Часть из них – 118 – начали работать в 6.00 (4.00 мск) и 7.00 (5.00 мск), остальные – в 8.00 (6.00 мск), передает РИА «Новости».

              По данным облизбиркома, в этом году 1,25 тыс. избирательных участков в Челябинской области оснащены видеокамерами, под наблюдением камер на выборах губернатора региона смогут проголосовать 84% избирателей. В регионе, по данным на 1 июля 2019 года, зарегистрировано около 2,6 млн избирателей.

              Главу региона выбирают и в Курганской области. Избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов: Татьяну Майбороду (от «Справедливой России»), Якова Сидорова (от КПРФ), врио губернатора Вадима Шумкова (как самовыдвиженца) и координатора Курганского регионального отделения ЛДПР Юрия Ярушина.

              В Оренбургской области, где также выбирают главу региона, с 08.00 по местному времени (06.00 мск) работают 1706 избирательных участков. При этом пять лет назад на губернаторских выборах было на 80 участков больше, в этом году их число уменьшилось в малых селах. Как следует из данных Оренбургстата, общая численность населения региона за эти пять лет сократилась более чем на 45 тыс. человек.

              На пост оренбургского губернатора претендуют пять кандидатов: Максим Амелин (КПРФ), Константин Горячев (Демократическая партия России), Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Денис Паслер («Единая Россия») и Сергей Яцына («Справедливая Россия»).

              В Свердловской области стартовали выборы разных уровней. Самые крупные – в Серовском округе, где выбирают депутата Госдумы в связи с тем, что в январе 2019 года были досрочно прекращены депутатские полномочия члена фракции «Единая Россия» Сергея Бидонько, который был назначен на должность вице-губернатора региона. На пост депутата Госдумы претендуют семь кандидатов: от КПРФ – депутат думы Качканарского городского округа Габбас Даутов, член ЦК партии «Коммунисты России» Дмитрий Зенов, Алексей Коровкин от партии «Справедливая Россия», председатель совета регионального отделения партии «Зеленые» Игорь Рузаков, Ирина Скачкова от «Яблока», Евгения Чудновец от ЛДПР, известный биатлонист Антон Шипулин от «Единой России».

              В Северо-Западном федеральном округе некоторые участки начали работу в 06.00 мск. В частности, в Мурманской области, где выбирают губернатора и депутатов муниципальных советов, они открылись для крупных предприятий с непрерывным циклом работы. За пост главы Мурманской области будут бороться шесть кандидатов. В марте бывший губернатор региона Марина Ковтун, возглавлявшая область с 2012 года, объявила, что подала заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона.

              В связи с особым графиком работы местных предприятий, шесть избирательных участков открылись в 06.00 мск в Хвойнинском районе Новгородской области. В том числе здесь проходят дополнительные выборы депутата в Госдуму. На мандат претендуют девять кандидатов. Место депутата от Новгородской области стало вакантным после смерти Александра Коровникова, который представлял регион в нижней палате российского парламента с 2016 года.

              В Ленинградской области в 6.00 открылись 15 избирательных участков в Бокситогорском районе, 34 участка в городе Гатчина и 32 участка в Тихвинском районе. Здесь предстоит избрать депутатов представительных органов в 177 муниципальных образованиях. Будут замещаться 2062 мандата.

              В Башкирии, где в единый день голосования выбирают главу региона, избирательные участки открылись на час раньше обычного. Парламент республики принял решение изменить время для голосования, продлив его на час утром и вечером с 07.00 (5.00 мск) до в 21.0 (19.00 мск), чтобы возможность проголосовать имели как можно больше людей, в том числе и те, кто работает, и дачники, которые с утра уезжают из городов.

              В республике работают 3 тыс. 434 избирательных участка. На пост главы региона претендуют восемь кандидатов: блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров («Патриоты России»), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш («Гражданская сила»), врио главы региона Радий Хабиров («Единая Россия»), представитель «Яблока» Зульфия Гайсина, Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия») и Юнир Кутлугужин (КПРФ).

              В единый день голосования в республике также будут избраны депутаты в органы местного самоуправления, более 15 тыс. кандидатов поборются за 7 тыс. 329 мандатов.

              На час раньше обычного стартовало голосование и на некоторых избирательных участках в Оренбургской области, где выбирают губернатора, и в Волгоградской области, где сегодня голосуют за главу региона и депутатов областной думы. Избирательные участки открылись уже в 07.00 (05.00 мск), чтобы в голосовании смогли принять участие работники предприятий непрерывного цикла.

              «Девять участков начнут работу на час раньше обычного. Это три участка в Новоорском районе, где в основном проживают работники Ириклинской ГРЭС, заступающие на 12-часовую смену в восемь утра, и шесть участков в Ясненском городском округе для персонала компании «Оренбургские минералы», – рассказал председатель избиркома Оренбургской области Александр Нальвадов.

              Один избирательный участок начал работать с 06.00 (05.00 мск) и на волгоградском предприятии «Омсктехуглерод». Закроется он, как и все остальные, в 20.00 (19.00 мск), сообщили в областном избиркоме.

              Открылись избирательные участки и в Омской области. Там проходят довыборы в Законодательное собрание и городской совет в связи с прекращением полномочий двух депутатов законодательного собрания и смертью депутата горсовета.


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