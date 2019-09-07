Новые станции метро в Петербурге проходят тестирование

Станции Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга будут работать в тестовом режиме еще две недели.

В течение двух недель новые станции Фрунзенского радиуса метро будут работать в тестовом режиме. В это время перевозка пассажиров осуществляться не будет, так как требуется проверить систему безопасности, сообщается на сайте «Новости Пушкинского района».

Отмечается, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время осмотра новых объектов метро поручил в ближайшее время устранить все недостатки в работе системы, чтобы к двадцатым числам сентября станции смогли принять пассажиров.

Ранее Беглов заявил об открытии семи новых станций метро в Петербурге за пять лет.