Мугабе объявлен национальным героем Зимбабве

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сообщил, что бывший глава государства Роберт Мугабе объявлен национальным героем.

«Президент Эммерсон Мнангагва заявил, что последний бывший президент Роберт Мугабе был объявлен национальным героем», – сообщает местное агентство New Ziana, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной многолетнего лидера страны.

Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве в 2017 году, когда ему было 93 года. Это решение он принял под давлением военных и руководства правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт». До этого Мугабе был лидером страны 30 лет.