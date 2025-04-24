  • Новость часаБлогер из России арестован в Бишкеке по обвинению в наемничестве
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    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    25 комментариев
    24 апреля 2025, 19:24 • Новости дня

    В Москве прошел финал студенческой олимпиады по проектному менеджменту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финал Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Проектный менеджмент» прошел в Москве.

    Молодые специалисты представили идеи для внедрения цифровых и гибридных форматов обслуживания клиентов банков, которые учитывают запросы нового поколения пользователей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Организаторами состязания выступили Финансовый университет при правительстве Российской Федерации и Альфа-Банк. Участники из разных регионов страны разрабатывали концепции офисов, сочетающих онлайн- и офлайн-сервисы, анализировали существующий опыт, определяли целевые аудитории и разрабатывали способы привлечения и удержания клиентов.

    Руководитель олимпиады Валерия Касамара отметила: «Решения, подготовленные финалистами олимпиады «Я – профессионал», – готовые дорожные карты для цифровой трансформации финансовой отрасли». Эксперты особо выделили комплексные предложения по оценке эффективности работы офисов, анализу рисков и их минимизации. HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов подчеркнул, что банк готов рассмотреть и внедрить лучшие студенческие идеи.

    Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

    22 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран.

    «Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», – сказал Путин в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, передает ТАСС.

    Глава государства также заявил о заинтересованности России в углублении взаимодействия с Оманом в энергетической сфере.

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом накануне.

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    23 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России

    Политолог Ткаченко: Конфликт на Украине вынуждает США понять Россию

    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Мировоззрение гегемона» побуждало США к опасным для всего мира поступкам. Однако углубление в детали конфликта на Украине заставило новую администрацию Белого дома перейти к более трезвой риторике в адрес России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США раскритиковал позицию Владимира Зеленского по Крыму, а глава Госдепа заявил о все большем понимании позиции России по конфликту на Украине.

    «Владимир Путин еще 11 лет назад закрыл вопрос о статусе Крыма и отметил, что в современном мире ни одна страна не сможет тянуть за собой бремя абсолютной гегемонии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, наши дипломаты неоднократно говорили о невозможности предметного диалога с украинскими властями ввиду их ультимативной позиции. Поэтому для нас новые заявления Трампа и членов его администрации звучат как нечто очевидное. Но не стоит забывать: в их случае речь идет о людях совершенно иной политической культуры», – говорит он.

    «Как ни крути, тот же Трамп смотрел на Штаты глазами человека, который в сознательном возрасте застал пик могущества США. Он мог искренне верить в колоссальные, почти безграничные возможности своей страны, которыми его предшественники якобы не умели пользоваться», – добавляет собеседник.

    «Отсюда и вытекали эти громкие заявления в духе: "Мы закончим конфликт на Украине за 24 часа". Судя по всему, Трамп искренне хочет прекращения огня. Он подходит к этому процессу с присущими ему рвением и старанием. Но столкновение с реальностью, гораздо более сложной и многослойной, редактирует его мировоззрение», – рассуждает эксперт.

    «Республиканец и его команда, по мере погружения в детали конфликта, внезапно осознали, что в Европе многие относятся к Штатам как к инструменту реализации собственных интересов. Выяснилось, что как только Вашингтон пытается выйти за рамки глобального либерального консенсуса, его "союзники" готовы максимально отстраниться от Белого дома», – считает он.

    «А с другой стороны Трампу начал хамить Зеленский, чьи политические воззрения максимально не соответствуют текущей реальности. Получилось, что Украина стала своеобразным зеркалом, через которое американцы смогли получше разглядеть собственную внешнюю политику и заметить в ней очевидные проблемы. Они поняли, что мировоззрение гегемона, особенно при Джо Байдене, вело США к опасным поступкам в отношении России и всего мира», – акцентирует собеседник.

    «В этом плане совершенно логичными и трезвыми выглядят мысли Штатов о том, чтобы снизить степень вовлеченности в дела Европы и конфронтации с Россией. У Штатов немало проблем с собственными соседями на юге. А заданный тренд в их внешнеполитической мысли, надеюсь, способен сделать из Вашингтона вполне прагматичного собеседника Москвы в будущем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».

    Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».

    Параллельно с этим госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию The Free Press отметил, что Штаты стали лучше понимать позицию Москвы по конфликту на Украине. Он также добавил, что если Белый дом решит о неправильном движении переговоров, то Вашингтон перейдет «к другим приоритетам».

    В свою очередь, министр обороны страны Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда США были единственным гарантом безопасности Европы завершена. До этого газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вашингтон намерен сократить степень своего военного присутствия в ЕС.

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    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    22 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Адмирал НАТО признал адаптацию России к западному оружию

    Адмирал НАТО Вандье признал адаптацию России к западному оружию

    Адмирал НАТО признал адаптацию России к западному оружию
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные за три года конфликта научились эффективно противостоять современному западному вооружению, заявил французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье.

    Вандье в подкасте журнала L'Express отметил, что российские войска хорошо изучили западное вооружение, поставляемое Киеву, и сумели научиться ему противостоять, передает ТАСС.

    Адмирал подчеркнул: «Если вы не адаптируетесь, то точно проиграете». Он также отметил, что с 2022 года конфликт на Украине проходил через несколько фаз, когда стороны делали ставку сначала на танки и противотанковые ракеты, затем на дроны, позже на зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронную войну, а сейчас – на артиллерию и пехоту.

    По его словам, альянс сталкивается с необходимостью быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, иначе он может потерять техническое и тактическое превосходство и столкнуться с трудностями в следующем конфликте.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о достижениях России за время СВО.

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    22 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины.

    Зеленский заявил, что Украина не признает Крым территорией России, передает RT со ссылкой на издание «Страна». По его словам, этот вопрос находится вне конституционного поля страны и не может даже обсуждаться. «Не о чем говорить – это вне нашей Конституции... Этого не будет», – заявил Зеленский.

    Он также выразил готовность к переговорам с Москвой, но только после того, как будет прекращен огонь.

    Это заявление было сделано Зеленским в преддверии встречи по Украине в Лондоне. В переговорах, которые состоятся в среду, примут участие представители киевского режима, а также США, Франции и Британии. По словам Зеленского, Киев «готов двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира».

    Ранее The Wall Street Journal писала, что Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО. Издание Washington Post сообщало, что американская сторона на лондонской встрече планирует вынести на обсуждение признание Крыма территорией России и заморозку линии фронта.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    23 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившаяся в Горнальском мужском монастыре Курской области, была полностью ликвидирована российскими военными при штурме объекта.

    По словам командира полка с позывным «Апостол», в операции участвовали бойцы 177-го полка морской пехоты, 810-й и 40-й арктических бригад, а также 30-го мотострелкового полка, передает ТАСС.

    «Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью – мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен», – заявил Апостол.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил. Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения святыни.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

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    23 апреля 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии

    Политолог Трухачев: За арестом сотрудницы Русского дома в Киргизии стоят зарубежные центры

    Эксперт объяснил арест сотрудницы Русского дома в Киргизии
    @ rushouse_bishkek

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Банный скандал» и арест сотрудницы Русского дома в Киргизии – звенья одной цепи. Бишкек настраивают против Москвы целый ряд стран, в том числе Турция и Британия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Так он прокомментировал сообщения о подозрении сотрудницы Русского дома в вербовке наемников.

    «За действиями Киргизии, на мой взгляд, четко просматриваются «уши» зарубежных центров», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Он напомнил, что аресту сотрудницы Русского дома предшествовал «банный скандал»: в одной из московских бань задержали 59 иностранцев, в том числе киргизских граждан.

    Почти половина из них находились в России незаконно. После этого инцидента МИД республики вручил российскому послу ноту протеста и потребовал объяснений. По мнению Трухачева, эти события – «банный скандал» и арест сотрудницы Русского дома по подозрению в вербовке наемников – звенья одной цепи. «Руководство страны настраивают против Москвы», – считает политолог.

    По его мнению, во-первых, этим занимается Турция, с которой Киргизия сближается в рамках Организации тюркских государств. «Не обходится и без Британии, работающей с мигрантами, направляющимися в Россию, а также Евросоюза, который в последнее время активизировался в Средней Азии», – перечислил эксперт. «Все участники этого процесса ставят Бишкеку одно условие – «сближение с нами в обмен на отдаление с Россией», – подчеркнул Трухачев.

    Ранее стало известно об аресте сотрудницы Русского дома в Киргизии. По данным местных СМИ, речь идет о Наталье Секериной. Ее подозревают в вербовке наемников. Как сообщает ТАСС, вместе с Секериной задержаны еще четыре человека, среди них есть сотрудник пресс-службы мэрии города Оша.

    Представительство Россотрудничества заявило, что встревожено арестом сотрудницы Русского дома, но добавило, что не располагает полноценной информацией о сути обвинения. «Секерина является гражданкой Киргизии, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего ошского филиала с медиа. Знаем ее как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника», – говорится в сообщении.

    Представительство рассчитывает, что «следствие досконально разберется в сути вопроса». В комментарии также подчеркнуто, что Российский центр науки и культуры работает исключительно в рамках межправительственного соглашения.

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    23 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    NYT: Отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнение мирные переговоры
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского, пишет NYT.

    Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в дальнейших переговорах по Украине в Лондоне после того, как Украина отвергла ключевое условие Дональда Трампа в переговорном процессе, которое заключалось в признании Крыма российской территорией и отказе от членства в НАТО, пишет The New York Times (NYT).

    Переговорщики из США, Европы и Украины все равно встретятся в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение условий прекращения огня, а США на встрече будет представлять специальный посланник генерал Кит Келлог, однако участие посланника президента США в России Стива Уиткоффа остается под вопросом, сообщается в статье.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский днем ранее заявил журналистам, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма», при этом Киев готов к переговорам после прекращения огня и с исключением любых условий легализации контроля Москвы над Крымом.

    В Париже Рубио уже предупреждал, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может перейти к «другим приоритетам».

    «Мы не собираемся длить эти усилия неделями и месяцами подряд», – сказал тогда Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма. Решение Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, отметили в Financial Times.

    Напомним, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

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    22 апреля 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении на Западе восстановить отношения с Россией

    Путин рассказал о стремящихся восстановить отношения с Россией людях на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии в западных странах сил, которые выступают за восстановление отношений с Россией.

    Обращаясь к патриарху Кириллу, Путин отметил, что на Западе еще остаются люди и духовные силы, стремящиеся к возрождению отношений и духовных начал, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул важность христианских основ в западной культуре и напомнил о встрече патриарха Кирилла с папой римским, сказав: «Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах».

    Напомним, во вторник в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей.

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    23 апреля 2025, 20:27 • Новости дня
    Песков назвал условие для мира на Украине

    Песков назвал невозможным мир на Украине без вывода ВСУ из Новороссии и Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижение мира на Украине возможно только при условии вывода украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые закреплены в Конституции России как неотъемлемые части страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», – заявил Песков в интервью французскому журналу Le Point, отвечая на вопрос журналиста о завершении конфликта при выполнении этого условия, передает ТАСС.

    Он напомнил, что некоторые территории новых регионов все еще оккупированы киевским режимом, несмотря на результаты референдумов и их вхождение в состав России как де-юре, так и де-факто.

    Песков также заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не ставил условий по срокам установления режима прекращения огня на Украине и Россия считает, что это было бы неуместно, поскольку президент России Владимир Путин поддерживает прекращение огня.

    Отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа, Песков отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа. Он добавил, что Путин уважает Трампа, а их позиции по ряду вопросов близки, но оба руководствуются интересами своих стран и согласны в том, что отказ от диалога абсурден.

    Кроме того, Песков отметил, что Европа часто критиковала Россию за демократию, но Москва больше не желает принимать такие уроки от европейцев, особенно от тех, кто ведет себя лицемерно.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением и заморозить границы по линии военного соприкосновения, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине. Кроме того, некоторые СМИ также сообщали, что Россия якобы готова остановиться на текущей линии соприкосновения.

    Британское издание Financial Times распространило информацию о так называемом «плане Путина». Суть плана заключается в том, что Россия якобы предлагает признать Крым российским в обмен на отказ от притязаний на остальные части четырех регионов.

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    23 апреля 2025, 00:24 • Новости дня
    Директора московской школы уволили после избиения школьника одноклассниками

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководителя столичной школы №2120 освободили от должности после резонансного случая с жестоким избиением восьмиклассника двумя одноклассниками.

    Директор школы №2120 в Москве был уволен после инцидента с избиением ученика, передает ТАСС. В департаменте образования и науки Москвы объяснили, что решение об увольнении руководителя приняли по итогам встречи с родителями учащихся.

    В сообщении департамента отмечается, что 23 апреля пройдет встреча с инициативной группой родителей и управляющим советом школы, на которой планируется выработать стратегию по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в учебном заведении.

    По словам члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, двое учеников 8-го класса жестоко избили своего сверстника и сломали ему челюсть, после чего пострадавший был доставлен в реанимацию. В департаменте образования пояснили, что после случившегося была создана специальная комиссия для внутренней проверки, а также оказывается содействие в расследовании правоохранительным органам. Участников избиения уже исключили из школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из московских школ около сорока подростков-мигрантов избили трех учеников, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по данному факту, также в башкирском Благовещенске двое школьников были избиты сверстниками из-за переписки в мессенджере, после чего родители пострадавших детей обратились в полицию.

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    22 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства России по инициативе ФСБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Два известных стендап-комика больше не являются гражданами России, такое решение приняла ФСБ, объяснив его их действиями за рубежом.

    Артисты комедийного жанра Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены гражданства России по инициативе Федеральной службы безопасности, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в клевете в отношении президента Белоруссии (статья 367 часть 1 УК Белоруссии). Опасаясь экстрадиции, Комиссаренко покинул Россию, выехал на Украину и публично заявлял о «незаконном уголовном преследовании».

    Что касается Дмитрия Романова, он также покинул страну. По информации ФСБ, после этого комик работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины, а также участвовал в сортировке гуманитарной помощи для украинских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минске начался заочный суд над стендап-комиком Вячеславом Комиссаренко, которого обвиняют в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, клевете и разжигании социальной вражды.

    В Белоруссии стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке скрыться от правосудия и перед передачей российским коллегам белорусские силовики вручили ему мясорубку, при этом сам Останин в России подозревается в оскорблении участника спецоперации на Украине.

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    22 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке значительного пакета документов к приезду султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.

    Он отметил, что эти документы создадут необходимые условия для дальнейшего развития отношений между Москвой и Маскатом по всем ключевым направлениям, передает ТАСС.

    В ходе переговоров глава российского государства подчеркнул, что между двумя странами уже существует хорошая история сотрудничества и плодотворные контакты.

    Путин также заявил: «Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, конечно, очень рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги».

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией.

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    23 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Польша призвала Китай остановить войну на Украине
    Польша призвала Китай остановить войну на Украине
    @ Kira Hofmann/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Китаю использовать свои возможности для достижения мира на Украине и прекращения боевых действий, передает Bloomberg.

    Польский министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай активизировать дипломатические усилия для прекращения боевых действий на Украине, передает Bloomberg.

    «Мы считаем, что Китай может привнести новую ценность в мировой порядок – и у него есть средства для этого», – приводит агентство слова Сикорского на ежегодном обращении к польскому парламенту.

    Глава польского МИДа выразил надежду на способность КНР положить конец конфликту на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пекин положительно отреагировал на объявленное перемирие и позитивно оценил развитие переговорного процесса в отношении конфликта на Украине.

    В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонной беседе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвала Китай активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине.

    При этом текущие усилия участников переговорного процесса привели к тому, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф отказались от поездки в Лондон для переговоров по Украине, что значительно снизило престиж мероприятия.

    Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили  запланированную встречу в Лондоне.

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    22 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Дроны-камикадзе ВСУ сожгли магазин и десятки домов в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атак дронов-камикадзе ВСУ на населенные пункты Брянской области полностью сгорели более 30 жилых домов и один магазин, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в Климовском районе сгорели 29 домов: в селе Хоромное – 25, в Брахлове – два дома и магазин, а также было повреждено здание детского сада. В Сушанах сгорели еще два дома.

    В селе Грудская в Севском районе, по информации Богомаза, полностью уничтожены два жилых дома. По словам губернатора, среди местных жителей пострадавших нет.

    На прошлой неделе в результате атак, предпринятых вооруженными силами Украины, в Брянской области полностью сгорели 18 домов, повреждения получила школа.

    Ранее в результате серии атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали четыре человека, получившие осколочные и минно-взрывные травмы.

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    23 апреля 2025, 17:54 • Новости дня
    Вэнс призвал Россию и Украину «заморозить границы» по линии соприкосновения

    Вице-президент США Вэнс призвал Россию и Украину сделать «последний шаг» в переговорах

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский вице-президент Вэнс призвал Москву и Киев принять предложение, иначе Вашингтон завершит посредничество по вопросу прекращения огня на Украине, сообщает CBS News.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал CBS News.

    Эти слова стали вторым предупреждением от администрации Трампа менее чем за неделю, несмотря на частые обещания президента США о быстром прекращении конфликта за счет заключения выгодной обеим сторонам сделки.

    Вэнс отметил, что США сделали «очень четкое предложение» и русским, и украинцам, и пришло время либо им ответить на это «да», либо Соединенным Штатам выйти из процесса.

    «Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, который заключается в том, что стороны заявляют о готовности прекратить убивать, заморозить границы на уровне, близком к тому, где они находятся сегодня. Теперь, конечно, это означает, что и украинцы, и русские должны будут отказаться от части территории, которой они сейчас владеют», – сказал Вэнс журналистам в Индии, где он пребывает с четырехдневным визитом.

    При этом в среду стало известно, что вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине, которая должна была пройти в Лондоне, отложена на неопределенный срок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связанным с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.

    До этого американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского.

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