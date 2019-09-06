Певица Валерия рассказала о потере ребенка от Пригожина

Певица Валерия рассказала, в начале ее отношений с продюсером Иосифом Пригожиным, у нее случился выкидыш.

«Я заболела очень сильно гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, так как не знала, что беременна», – цитирует РИА «Новости» слова певицы в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Спустя примерно две недели Валерия узнала, что находится на втором месяце беременности. Врачи посоветовали ей подождать и не терять веру.

«Но произошло отторжение плода. А пережили мы это, как всегда, просто в работе, так как на следующий день мне нужно лететь на гастроли», – рассказала Валерия. По словам исполнительницы, работа всегда помогает им с мужем «залечить раны».

В середине августа сын Валерии женился на своей девушке втайне от семьи.