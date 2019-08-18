Сын Валерии тайно женился

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин втайне от семьи сыграл свадьбу, об этом рассказал муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин сообщил «Комсомольской правде», избранницей молодого человека стала девушка Наташа, с которой учился в школе и университете. При этом, по его словам, родственники были не в курсе, что они состоят в отношениях.

«Но нам она всегда очень нравилась. Лера как-то сказала сыну, показав на Наташу: «Вот такая тебе нужна жена!» – рассказал Пригожин.

Продюсер уточнил, что пара расписалась в швейцарском Монтре. Торжественного мероприятия не было, так как Артемий «сам пока не готов профинансировать большой праздник». «Тема уже давно не живет за счет родителей», – пояснил Пригожин.

24-летний Артемий Шульгин отучился в Вебстерском университете Женевы и Бостонском Беркли, получил три диплома – «бизнес-менеджмент», «IT-технологии» и «саунд-дизайнер». Сейчас работает продюсером, возглавил в Монтре музыкальную компанию The Hana Road Music Group.