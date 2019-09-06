Путин предложил подумать о программе обустройства участков для многодетных семей

Президент Владимир Путин предложил подумать об отдельной программе обустройства земельных участков для многодетных семьей, в ней должны принять участие не только федеральный центр, но и регионы.

Путин в рамках Восточного экономического форума проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Председатель приморской общественной организации «Совет многодетных родителей» Диана Романенко подняла вопрос об отсутствии транспортной и коммунальной инфраструктуры на земельных участках, которые государство выделяет многодетным семьям.

«Можно подумать об отдельной программе. Она, конечно, не может быть исключительно федеральной. Если ее делать, она должна быть и федеральной, и региональной обязательно – комбинированной», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Президент добавил, что «не хочет сказать плохого о своих коллегах-руководителях регионов, но если они не будут чувствовать своей ответственности за качество выделяемой земли, то тогда они будут раздавать все, что угодно и где угодно, в расчете на то, что федеральный бюджет должен погасить все проблемы».

Говоря в целом о решении выделять землю многодетным семьям и возникших инфраструктурных проблемах, он упомянул о расхожем выражении: «За что боролся, на то и напоролся».

«Когда обсуждался вопрос о выделении земель, разные были у нас дискуссии на этот счёт. Многие говорили, что не нужно вообще этого делать, мне говорили. На вопрос «Почему?» как раз аргумент был простой: они не получат земли в обустроенных местах, поскольку эти обустроенные инфраструктурой места все уже разобраны строительными компаниями, а людям будут давать в основном землю там, где строительные компании не берут. И что потом людям делать?» – рассказал Путин.

Он добавил, что были и другие точки зрения по этому поводу. «Они очень простые: давайте дадим хотя бы эту землю, хотя бы продадут, если не смогут обустроиться. В конечном итоге я согласился с теми, кто считал: лучше дать, чем вообще не давать. Вот сейчас возникло как раз то вживую, о чем меня предупреждали: инфраструктуры-то нет, что с этим делать», – добавил президент.

В начале сентября Владимир Путин назвал семью с тремя детьми правильной. Президент уже много раз говорил о необходимости роста рождаемости и важности больших семей. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что семья с тремя детьми должна стать нормой, если мы хотим сохранить и развить великую русскую цивилизацию.

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