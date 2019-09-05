Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 14 копеек – до 66,08 рубля, курс евро снизился на 19 копеек – до 72,86 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 60,49 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».