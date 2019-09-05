Япония сделала представление России из-за открытия завода на Шикотане

Правительство Японии надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан, заявил генеральный секретарь японского кабмина Есихидэ Суга.

«В любом случае, в правовой позиции нашего правительства никаких изменений нет. Мы считаем, что для фундаментального решения этой проблемы необходимо решить проблему северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова ТАСС.

Есихидэ Суга отметил, что японская сторона ведет «плотные переговоры» с Россией «на основе базисной позиции – решение территориальной проблемы и следующее за ним заключение мирного договора».

Суга уклончиво ответил на вопрос, будет ли заявлен российской стороне официальный протест. «Включая представление, мы планируем дать надлежащий ответ», – повторил он.

По информации японского агентства Киодо, открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан не изменило намерений премьер-министра Японии Синдзо Абэ провести откровенный разговор с президентом Владимиром Путиным по территориальному вопросу, передает ТАСС.

Накануне президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском нескольких предприятий и посетил выставку территорий опережающего развития региона. Главе государства, в частности, показали рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан.

Ранее Москва призывала не ждать прорыва в переговорах по мирному договору с Токио, так как позиции России и Японии значительно расходятся.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о настоящей цене, которую Россия просит за Южные Курилы.

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