Путин открыл ряд предприятий в режиме видеоконференции

Президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском нескольких предприятий и посетил выставку территорий опережающего развития региона.

На ВЭФ-2019 Владимиру Путину показали новый терминал Хабаровского аэропорта, новый горноперерабатывающий комплекс на серебряном месторождении «Вертикальное» в Якутии и рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан, сообщает ТАСС.

Во время видеоконференции глава государства поздравил владельцев и работников рыбоперерабатывающего завода с вводом его в эксплуатацию.

Также президенту был представлен строящийся газоперерабатывающий и газотехнический кластер в Амурской области. Планируется, что данное предприятие после запуска в 2024 году войдет в пятерку крупнейших производителей полиэтилена.

Кроме того, Путин посетил стенд, где демонстрировалась статистика по промышленному и социально-экономическому развитию региона, и посмотрел презентацию о новых инициативах по развитию. Его сопровождали полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, который доложил президенту о проекте ипотеки под 2% годовых для получателей «дальневосточного гектара» и инициативе сельскохозяйственного развития территорий Дальнего Востока.

Главе государства также рассказали о проекте, в рамках которого планируется создать «планшет лесничего», где будет вся информация о породах деревьев и пожароопасных местах. Президент эту инициативу поддержал.

Ранее на ВЭФ-2019 Владимир Путин пообещал направить на Сахалин комиссию представителей федеральных ведомств для подготовки программы развития региона.