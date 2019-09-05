США и Китай назначили новый раунд торговых переговоров

Вашингтон и Пекин условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в американской столице в начале октября, сообщает Центральное телевидение КНР.

Такое решение принято по итогам состоявшегося утром четверга телефонного разговора вице-премьера Китая Лю Хэ с главой американского минфина Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, передает ТАСС.

«Стороны условились провести 13-й раунд торгово-экономических переговоров на высоком уровне в Вашингтоне в начале октября», – сообщает телеканал.

Между тем в воскресенье США и Китай обменялись новыми ударами в торговой войне. С этого дня начали действовать объявленные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на китайскую продукцию, а также ответные тарифы со стороны КНР.