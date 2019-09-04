Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в Подмосковье

В подмосковном Щелково трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и смогла выжить. Ребенка обнаружили под окнами многоэтажки.

По данным ГСУСК России по Московской области, в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлена трехлетняя девочка с травмами, характерными для падения с высоты. По факту происшествия начата проверка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«По предварительным данным следствия, девочка находилась под присмотром бабушки, оставшись одна в комнате, самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа. Малолетняя была госпитализирована в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и живота», – сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.



Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила меры по профилактике несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон.