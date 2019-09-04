США пообещали миллионы долларов за взлом сети КСИР

США назначили награду за сведения, которые помогут разрушить финансовую сеть Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные войска Ирана), заявил Госдепартамент страны.

Размер вознаграждения составляет 15 млн долларов, передает ТАСС.

В конце августа СМИ сообщали, что киберкомандование США в июне 2019 года санкционировало хакерскую атаку, в результате которой военнослужащие США повредили компьютерные сети и системы связи Ирана.