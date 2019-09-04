В Кемерово молодые родители отдали новорожденную дочь соседям ради многодневной пьянки

В Кемерове сотрудники полиции привлекли к ответственности родителей, оставивших новорожденную дочь соседке, сообщили в региональном управлении МВД.

Сообщение об оставленном ребенке поступило в полицию из поликлиники. Туда полуторамесячную девочку принесли соседи, которым ее оставили родители.

«Сотрудники полиции установили, что 19-летняя горожанка оставила новорожденную дочь мужу, а сама отправилась проводить время с друзьями. Спустя четыре дня мужчина, не справляясь с отцовскими обязанностями, отнес малышку к соседке и передал женщине документы девочки, а сам также ушел из дома», – говорится в сообщении на сайте УМВД по городу Кемерово.

Полицейские нашли родителей девочки, которые, как оказалось, на протяжении нескольких дней распивали спиртные напитки.

В отношении них составлены протоколы «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», решается вопрос о лишении обоих родительских прав.

В настоящее время ребенок находится в больнице, девочке обеспечены квалифицированный уход и необходимая медицинская помощь. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Напомним, в мае психиатр Михаил Виноградов рассказал газете ВЗГЛЯД, почему матери стали чаще бросать своих детей.

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