МЭР предложил продлить трассу Москва – Владимир до Екатеринбурга

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о целесообразности продлить трассу Москва – Владимир до Екатеринбурга.

«Такие цели надо точно ставить не позднее 2030 года и реализовывать этот комплексный проект с первым обязательными этапом строительства трассы от Москвы до Владимира. А дальше это вопрос наличия финансовых ресурсов, как по годам распланировать эту работу. Очевидно, что Москва - Владимир, плюс приведение существующей трассы до хотя бы удовлетворительного состояния - это то, что нужно сделать в первую очередь, а дальше думать о том, как реализовывать этапы строительства этой большой трассы, которая, очевидно, должна быть платной, до Екатеринбурга, куда должно уйти большегрузное движение, потому что эффект здесь будет и с точки зрения безопасности по всей дорожной сети, и [с точки зрения] ускорения сроков доставки грузов», – передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Business FM слова Орешкина.

В августе Минэкономразвития предложило вместо платной дороги Москва – Казань построить новую трассу только до Владимира, на оставшемся участке до Казани провести реконструкцию трассы М7.

Напомним, во вторник замминистра транспорта Иннокентий Алафинов заявил, что частичная реконструкция трассы М-7 Москва-Уфа невозможна, так как обойдется дороже строительства новой трассы.