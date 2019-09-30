Тренера итальянского футбольного клуба уволили за оскорбление Греты Тунберг

После оскорбления 16-летней эко-активистки Греты Тунберг был уволен тренер молодежной команды итальянского «Гроссето» Томмазо Казалини, об этом говорится в сообщении на сайте футбольного клуба.

Отмечается, что Казалини на своей странице в Facebook опубликовал оскорбительный пост в адрес Греты Тунберг. После этого «Гроссето», выступающий в серии D (четвертый дивизион чемпионата страны), официально сообщил об увольнении тренера и подчеркнул, что сотрудники клуба, прежде всего, должны быть положительным примером для детей и молодежи, сообщает РИА «Новости».

Ранее во Франции был уволен глава благотворительной ассоциации «Друзья «Музея Токио» за то, что призвал убить Грету Тунберг.

Напомним, 16-летняя эко-активистка Тунберг из Швеции, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, собравшиеся в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.

В прошлом году Грета Тунберг вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата.