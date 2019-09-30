ГИБДД анонсировала переход на электронные водительские права

Электронные водительские удостоверения могут появиться в России, их можно будет предъявлять с экрана смартфона, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«В настоящее время прорабатывается инициатива внедрения электронных водительских удостоверений», – заявил Черников в интервью ТАСС.

По его словам, «одним из возможных вариантов реализации данной новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости».

При этом Черников подчеркнул, что «в случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению», а в случае выезда за границу или желания иметь пластиковое водительское удостоверение его можно будет оформить и в обычном виде.

В то же время Черников отметил, что о точных сроках возможного внедрения электронных водительских удостоверений говорить преждевременно, поскольку еще предстоит провести модернизацию задействованного для оформления водительских удостоверений оборудования, а также внести необходимые изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выдачи водительских прав.

В июле премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что россияне в 2023 году смогут начать использовать электронные паспорта. В то же время глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин заявил, что россияне, которые не захотят оформлять электронные паспорта, смогут продолжить пользоваться обычными.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, каким будет новый российский паспорт.