Каким будет новый российский паспорт?

Взгляд
10 июля, среда  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
Разделы

Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские женщины просят защиты

19% россиян считают вполне допустимым применение физического насилия к детям и женамФото: Rudolf/Arco Images/Global Look Press
Россия должна выплатить 20 тыс. евро женщине из Ульяновска, которая подвергалась домашнему насилию, но полиция игнорировала ее жалобы. Правозащитники в России считают это решение прецедентом и предлагают способы исправления ситуации. Как же государство должно защищать женщин и несовершеннолетних от насилия в семье? Подробности...
Перейти а раздел…

Москва дала Грузии последний шанс

Когда угроза санкций стала реальной, Зурабишвили стала просить Москву «не следовать эскалации»Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС
Россия и Грузия сделали шаги навстречу друг другу. Владимир Путин заявил, что введение санкций против Тбилиси нецелесообразно. А Саломе Зурабишвили осудила действия радикалов и призвала их не ставить под угрозу стабильность страны. Процесс ухудшения отношений между Россией и Грузией остановился. Но Тбилиси не стоит думать, что ситуация обернулась вспять. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

США переподчиняют свой «балтийский хаб» Польше

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Если вдруг Евросоюз таки развалится, то Германия, Франция или Италия, продолжат существовать в своих границах, а вот на востоке Европы может появиться новый союз под условным названием «Речь Посполита – версия 2.0». Подробности...

Санкции как взведенный курок для Грузии

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Сейчас мы увидели здравую реакцию. Нужно поставить санкции на паузу. Тем более пока мы сами не сформулировали – а зачем нам вообще Грузия? Ту самую цель нашей политики, к которой должны стремиться. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Российской экономике нужен быстрый рубль

Антон Любич, экономист
Спор между председателем Банка России и министром экономического развития вывел на новый уровень главный вопрос современности: как России добиться качественного экономического роста? Ключевое слово – даже не «роста», а «качественного». Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие сокровища России достойны списка ЮНЕСКО

    Как Грузия оккупировала Россию

    Честный Взгляд: Грузия себя обматерила

      Перейти а раздел…

      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
      Подробности...

      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
      Подробности...

      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В Германии потребовали снести памятник героям боя под Прохоровкой
            Путин заявил о невыполнении Обамой договоренностей по УкраинеВ правительство Якутии пришли сотрудники ФСБВ Грузии предсказали сокращение роста экономикиТурция заявила о готовности применять С-400
            Грузинские депутаты собрались в МосквуНа счетах экс-министра Абызова арестовано около 8,7 млрд рублейКлимкин назвал три условия успешного противодействия РоссииСША оценили стоимость поставленного в Венесуэлу российского оружия
            Познер прокомментировал высказывания ГабунииНазвана страна, в шпионаже на которую подозревают помощника полпреда УрФОУкраина запретила выступавшим в России детям участвовать в «Евровидении»Huawei полностью обеспечила сетью 5G первую страну в Европе

            Главная тема


            Российские женщины просят защиты

            выборы в США 2016 года


            Путин объяснил ставку бывших властей Украины на Хиллари Клинтон

            очень шокирована


            Мать Габунии отреагировала на скандал с участием сына

            Норвежское море


            Эксперты оценили опасность утечки радиации с АПЛ «Комсомолец»

            Видео

            другие правила


            Промышленность Донбасса достанется Киеву только на новых условиях

            новый формат


            Идея Зеленского о встрече с Путиным имеет смысл лишь при одном условии

            «пробил дно»


            Выходка Габунии дорого обойдется Грузии

            претензии к качеству


            Грузия обманывает россиян с вином

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            Пакости и санкции


            Евгений Примаков: Российско-грузинские отношения нужно заморозить

            Возрождение глубинки


            Ирина Алкснис: Дайте России время

            Водка подвела


            Сергей Мардан: Русские люди перестали пить

            на ваш взгляд


            Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?

            Каким будет новый российский паспорт?

            		   10 июля 2019, 09:20
            Фото: РИА Новости
            Текст: Алексей Яковлев

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Это будет карта с чипом, размером с банковскую, на которой будут записаны ваши основные данные – паспортные, адрес, СНИЛС, полис ОМС, водительское удостоверение и так далее. Также власти создадут приложение, в котором будет храниться та же информация.  

            Если идеи, одобренные нынешним вице-премьером Максимом Акимовым, в итоге будут реализованы, вполне возможно, что скоро паспортов у россиян будет два: на пластиковой карте с чипом и в виде мобильного приложения. Изначально концепций, если верить «Ведомостям» и РБК, было 3: Гознак предлагал вариант с пластиковой картой и готов был взять на себя все расходы по их созданию и выдаче россиянам, НИИ «Восход» выдвинул примерно тот же вариант, только с реализацией за счет бюджета, а «Ростелеком» выступал исключительно за мобильное приложение. Не очень понятно, выбрали ли Акимов и его окружение какой-то конкретный вариант, поскольку сейчас все выглядит так, будто приняли все три.   

            Согласно проекту, карту размером с кредитку получать придется обязательно, а вот устанавливать приложение вас принуждать никто не будет. Сдавать бумажные паспорта тоже, судя по всему, не придется. Выдавать карты планируют в 2022 году, сначала – опционально, по желанию. Еще через несколько лет прекратится выпуск бумажных паспортов. А до 2028 года (так планировалось ранее) тех россиян, у кого еще останутся при себе документы старого образца, попросят заменить их на карты. То есть по плану кабмина от нынешних паспортов мы должны будем избавиться примерно через 10 лет. 

            Что будет на карте и что – в приложении?

            Судя по всему, и это основное – карта и приложение по большому счету будут дублироваться, и зависеть друг от друга никак не должны. То, что будет храниться на карте, в той же или даже в большей мере может содержаться и в приложении. Хотя Акимов заявил, что карта будет привязана к приложению. Что это будет значить на деле – пока не ясно. 

            На карточке, как предполагается, будут как минимум паспортные данные, ваши отпечатки пальцев, электронная подпись. Также туда, вероятно, добавят данные водительского удостоверения, прописки, СНИЛС и номер полиса ОМС. Все это, а также многое другое, можно будет хранить и в мобильном приложении. С ним, однако, может возникнуть проблема при отсутствии интернета – для таких случаев и пригодится карта. Справедливости ради нужно сказать, что и сейчас многие приложения – те же «Госуслуги» – способны хранить всю эту информацию. Разница лишь в том, что официально для идентификации личности или проведения от вашего лица каких-либо операций его использовать не получится. 

            В целом же подробностей о работе паспортов нового вида крайне мало – пока неясно, кто будет их выдавать, будет ли возможность подключать дополнительные функции – например, записывать на карты свой проездной, действительно ли Гознак будет брать плату за транзакции, совершенные с использованием паспорта, и так далее. В общем, вопросов по-прежнему очень много, и не слишком верится, что мы увидим новые паспорта уже в середине следующего года. Еще меньше верится, если посмотреть историю вопроса. 

            Предыстория

            В близком к сегодняшнему виду концепция появилась в сентябре 2013 года, когда вышло соответствующее распоряжение правительства. Оно устанавливало что, как и когда надо будет сделать, чтобы внедрить электронные паспорта. 

            Далее события следовали не то чтобы стремительно, но все же. Уже через месяц, в октябре, Федеральная миграционная служба, ныне упраздненная, представила законопроект о новом, электронном, паспорте. На него планировали записывать примерно то же, что и сейчас – паспортные данные, СНИЛС, ИНН, электронную подпись. Ввести карточки тогда планировали с 2015 года. 

            В апреле 2014 срок подкорректировали – теперь датой уже значилось 1 января 2016-го. Между тем ФМС даже успела полностью определить внешний вид и наполнение будущих паспортов. Размер - 53,98 на 85,6 миллиметров, а среди данных – почему-то только ФИО, пол, возраст, серия-номер паспорта, адрес и ИНН. СНИЛС предлагали добавить по желанию. Выдавать карты планировали на 10 лет. Это было в конце августа 2014-го.

            В апреле 2015-го глава Минкомсвязи Николай Никифоров объявил, что паспорта, вероятно, начнут выдавать уже с 1 июля, то есть через пару месяцев. В июле ФМС отчиталась, что все готово к выдаче... но ничего не произошло. 

            Далее следует скачок во времени – в апреле 2016-го замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев внезапно сообщает, что электронные паспорта могут появиться в России в 2018 году. Ну а дальше вы знаете.  

            Причем параллельно развивалась история с Универсальной электронной картой (УЭК) от Сбербанка. Она должна была заменить банковскую, социальную, транспортную карты, СНИЛС, полис ОМС и много что еще. Но с 2012 года ее повсеместный запуск постоянно переносили, в последний раз – на 2017-й. В итоге проект провалился – слишком много проблем, в первую бюрократических, встало на его пути. С января 2013-го карту можно было оформить добровольно, и таких волонтеров набралось около 700 тысяч. Однако половину функций УЭК использовать не удавалось из-за неразвитой инфраструктуры на местах. В регионах, к примеру, у людей не получалось через нее ни записаться в поликлинику, ни оплатить проезд. В Сбербанке, впрочем, неудачу объяснили запуском новой карты МИР, а также скорым переходом к системе электронных паспортов. Хочется верить, что паспорта будут работать лучше.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............