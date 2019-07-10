Каким будет новый российский паспорт?

Это будет карта с чипом, размером с банковскую, на которой будут записаны ваши основные данные – паспортные, адрес, СНИЛС, полис ОМС, водительское удостоверение и так далее. Также власти создадут приложение, в котором будет храниться та же информация.

Если идеи, одобренные нынешним вице-премьером Максимом Акимовым, в итоге будут реализованы, вполне возможно, что скоро паспортов у россиян будет два: на пластиковой карте с чипом и в виде мобильного приложения. Изначально концепций, если верить «Ведомостям» и РБК, было 3: Гознак предлагал вариант с пластиковой картой и готов был взять на себя все расходы по их созданию и выдаче россиянам, НИИ «Восход» выдвинул примерно тот же вариант, только с реализацией за счет бюджета, а «Ростелеком» выступал исключительно за мобильное приложение. Не очень понятно, выбрали ли Акимов и его окружение какой-то конкретный вариант, поскольку сейчас все выглядит так, будто приняли все три.

Согласно проекту, карту размером с кредитку получать придется обязательно, а вот устанавливать приложение вас принуждать никто не будет. Сдавать бумажные паспорта тоже, судя по всему, не придется. Выдавать карты планируют в 2022 году, сначала – опционально, по желанию. Еще через несколько лет прекратится выпуск бумажных паспортов. А до 2028 года (так планировалось ранее) тех россиян, у кого еще останутся при себе документы старого образца, попросят заменить их на карты. То есть по плану кабмина от нынешних паспортов мы должны будем избавиться примерно через 10 лет.

Что будет на карте и что – в приложении?

Судя по всему, и это основное – карта и приложение по большому счету будут дублироваться, и зависеть друг от друга никак не должны. То, что будет храниться на карте, в той же или даже в большей мере может содержаться и в приложении. Хотя Акимов заявил, что карта будет привязана к приложению. Что это будет значить на деле – пока не ясно.

На карточке, как предполагается, будут как минимум паспортные данные, ваши отпечатки пальцев, электронная подпись. Также туда, вероятно, добавят данные водительского удостоверения, прописки, СНИЛС и номер полиса ОМС. Все это, а также многое другое, можно будет хранить и в мобильном приложении. С ним, однако, может возникнуть проблема при отсутствии интернета – для таких случаев и пригодится карта. Справедливости ради нужно сказать, что и сейчас многие приложения – те же «Госуслуги» – способны хранить всю эту информацию. Разница лишь в том, что официально для идентификации личности или проведения от вашего лица каких-либо операций его использовать не получится.

В целом же подробностей о работе паспортов нового вида крайне мало – пока неясно, кто будет их выдавать, будет ли возможность подключать дополнительные функции – например, записывать на карты свой проездной, действительно ли Гознак будет брать плату за транзакции, совершенные с использованием паспорта, и так далее. В общем, вопросов по-прежнему очень много, и не слишком верится, что мы увидим новые паспорта уже в середине следующего года. Еще меньше верится, если посмотреть историю вопроса.

Предыстория

В близком к сегодняшнему виду концепция появилась в сентябре 2013 года, когда вышло соответствующее распоряжение правительства. Оно устанавливало что, как и когда надо будет сделать, чтобы внедрить электронные паспорта.

Далее события следовали не то чтобы стремительно, но все же. Уже через месяц, в октябре, Федеральная миграционная служба, ныне упраздненная, представила законопроект о новом, электронном, паспорте. На него планировали записывать примерно то же, что и сейчас – паспортные данные, СНИЛС, ИНН, электронную подпись. Ввести карточки тогда планировали с 2015 года.

В апреле 2014 срок подкорректировали – теперь датой уже значилось 1 января 2016-го. Между тем ФМС даже успела полностью определить внешний вид и наполнение будущих паспортов. Размер - 53,98 на 85,6 миллиметров, а среди данных – почему-то только ФИО, пол, возраст, серия-номер паспорта, адрес и ИНН. СНИЛС предлагали добавить по желанию. Выдавать карты планировали на 10 лет. Это было в конце августа 2014-го.

В апреле 2015-го глава Минкомсвязи Николай Никифоров объявил, что паспорта, вероятно, начнут выдавать уже с 1 июля, то есть через пару месяцев. В июле ФМС отчиталась, что все готово к выдаче... но ничего не произошло.

Далее следует скачок во времени – в апреле 2016-го замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев внезапно сообщает, что электронные паспорта могут появиться в России в 2018 году. Ну а дальше вы знаете.

Причем параллельно развивалась история с Универсальной электронной картой (УЭК) от Сбербанка. Она должна была заменить банковскую, социальную, транспортную карты, СНИЛС, полис ОМС и много что еще. Но с 2012 года ее повсеместный запуск постоянно переносили, в последний раз – на 2017-й. В итоге проект провалился – слишком много проблем, в первую бюрократических, встало на его пути. С января 2013-го карту можно было оформить добровольно, и таких волонтеров набралось около 700 тысяч. Однако половину функций УЭК использовать не удавалось из-за неразвитой инфраструктуры на местах. В регионах, к примеру, у людей не получалось через нее ни записаться в поликлинику, ни оплатить проезд. В Сбербанке, впрочем, неудачу объяснили запуском новой карты МИР, а также скорым переходом к системе электронных паспортов. Хочется верить, что паспорта будут работать лучше.