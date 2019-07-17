Названы сроки прекращения выдачи бумажных паспортов в России

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году.

«Потом динамично, по мере увеличения с 1100 до 3000 пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершим выдачу паспортов старого образца», – сказал Акимов, передает ТАСС.

Он также отметил, что для перехода на электронные паспорта дополнительные расходы из бюджета не потребуются.

«Это не будет генерировать дополнительные расходы для бюджета. У нас поставлена задача выйти без увеличения расходов. Там возникнет кассовый разрыв, мы пока пошлины получим не столько, сколько потратим на создание системы, систему надо сначала создать, а потом эксплуатировать, но это уже детали», – пояснил Акимов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что россияне смогут начать использовать электронные паспорта в 2023 году.

Напомним, в октябре 2018 года сообщалось о планах правительства начать постепенный перевод граждан с бумажных паспортов на электронные. Тогда отмечалось, что нововведение появится до 2024 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, каким будет новый российский паспорт.