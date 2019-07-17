Медведев назвал сроки внедрения электронных паспортов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что россияне смогут начать использовать электронные паспорта на два года раньше, чем планировалось изначально.

«Очевидно, что мы действительно можем быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году, и на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Он также отметил, что необходимо обеспечить комфортный и безболезненный переход на электронные паспорта для пожилых людей.

«Если просто выдать эту карточку и не рассказывать о ее преимуществах, смысла не будет. У многих людей, тем более у людей, например, в возрасте, есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода. К этому нужно относиться с вниманием и уважением», – отметил премьер.

«Нужно позаботиться, чтобы такой переход для такой категории людей был бы комфортным и безболезненным», – добавил он.

Напомним, в октябре 2018 года сообщалось о планах правительства начать постепенный перевод граждан с бумажных паспортов на электронные. Тогда отмечалось, что нововведение появится до 2024 года.

Однако позже вице-премьер Максим Акимов говорил о 2022-м, отмечая, что окончательные сроки еще не утверждены.

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