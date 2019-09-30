Люди с автоматами разгромили ресторан в Москве

Двое мужчин в ресторане на улице Свободы в Москве повредили имущество и избили одного из посетителей, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

У одного из нападавших в руках был предмет, похожий на автомат, при этом из оружия не стреляли. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия, полиция расследует инцидент.

Напомним, в феврале в кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка, в которой участвовали до 100 человек, некоторые были вооружены ножами и пистолетами.