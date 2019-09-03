Проект программы по интеграции Белоруссии с Россией направлен Лукашенко

Совет министров Белоруссии направил президенту Александру Лукашенко проект программы по развитию интеграции с Россией.

«Документ передан в администрацию президента Белоруссии», – сказала пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева, передает ТАСС.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин указал на принципиальный момент в интеграции России и Белоруссии.

Напомним, 18 июля глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным предложил к декабрю подготовить стратегию по интеграции. Позднее в Белоруссии раскрыли детали программы по интеграции с Россией.