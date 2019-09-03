Проект программы по интеграции Белоруссии с Россией направлен Лукашенко

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3 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
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Северный морской путь движется к президентской цели

Судоходство по Северному морскому пути набирает оборотыФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Россия уверенно идет к цели развития Северного морского пути как альтернативы Суэцкому каналу. Перевозки грузов по Севморпути продолжают набирать обороты, в этом году снова ожидается значительный рост. Пока он происходит в основном за счет СПГ. Помешать развитию этого проекта может ряд факторов, включая колебания цен на тот же газ. Но у России есть решения и на этот случай. Подробности...
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Приговор Синице избавит интернет-радикалов от чувства безнаказанности

Блогер Синица не чувствует вины и хочет жаловаться в европейские судыФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Блогер Владислав Синица, угрожавший в Твиттере детям правоохранителей, получил пять лет колонии за экстремизм. Адвокаты осужденного намерены жаловаться в Европейский суд по правам человека. Эксперты считают приговор жестким, но заслуженным. «Дело Синицы» должно отрезвить многих тех, кто считает анонимность в интернете индульгенцией своим радикальным словам и поступкам. Подробности...
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Константинополь испытает русских православных искушением

Собор Александра Невского в Париже был построен стараниями царя Александра ВторогоФото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Более 60 русских православных приходов в Европе поставлены перед сложным выбором. Ранее они находились под юрисдикцией Константинополя, который решил ликвидировать «русский экзархат». Теперь верующим предстоит определиться – либо перейти всем под крыло РПЦ, но при этом остаться без всего церковного имущества. Либо ходить в привычные храмы, но на поклон к греческим священникам. Подробности...
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Развал флота лишает Британию статуса мировой державы

Британские ВМС выглядят серьезной военной силой только на первый взглядФото: Ben Birchall/PA Photos/ТАСС
Британские адмиралы бьют тревогу – страна прямо на их глазах фактически потеряла важнейший символ ее могущества, королевский военно-морской флот. По крайней мере, именно к таким выводам они пришли по итогам позорного для Лондона захвата британского танкера в Ормузском проливе. Что происходит с британскими ВМС и почему они критически важны для самого существования королевства? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Помогите бедным собрать детей в школу

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас в городе или микрорайоне есть совсем неблагополучные семьи – не воротите нос, не говорите, что, дескать, сами виноваты: нечего было рожать, раз нищие. Просто помогите. Это вам же и выгодно. Подробности...
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Возврат смертной казни не сделает нашу жизнь безопаснее

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если возможно не лишать человека – хотя бы и очень дурного – жизни, лучше этого не делать. Негодование на тяжких злодеев справедливо – но, предавая их смерти, мы поставим под удар и людей невинных, и самих себя. Подробности...
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Поляки продолжают воевать с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сочетание глупости, русофобии и шляхетской гордости привели к тому, что много сделавшая для начала Второй мировой Польша стала ее первой жертвой. Такова историческая правда, в которой Польша не заинтересована. Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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              Проект программы по интеграции Белоруссии с Россией направлен Лукашенко

                 3 сентября 2019, 16:32
              Фото: Михаил Метцель/ТАСС
              Текст: Анастасия Воробьева

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              Совет министров Белоруссии направил президенту Александру Лукашенко проект программы по развитию интеграции с Россией.

              «Документ передан в администрацию президента Белоруссии», – сказала пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева, передает ТАСС.

              Ранее министр экономического развития Максим Орешкин указал на принципиальный момент в интеграции России и Белоруссии.

              Напомним, 18 июля глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным предложил к декабрю подготовить стратегию по интеграции. Позднее в Белоруссии раскрыли детали программы по интеграции с Россией.


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