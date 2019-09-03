Собчак объяснила интервью с Симоньян в фильме про Беслан

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3 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
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Северный морской путь движется к президентской цели

Судоходство по Северному морскому пути набирает оборотыФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Россия уверенно идет к цели развития Северного морского пути как альтернативы Суэцкому каналу. Перевозки грузов по Севморпути продолжают набирать обороты, в этом году снова ожидается значительный рост. Пока он происходит в основном за счет СПГ. Помешать развитию этого проекта может ряд факторов, включая колебания цен на тот же газ. Но у России есть решения и на этот случай. Подробности...
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Как сделать Башкирии «якшырак»

«Дожимать» – одно из любимых слов в нынешнем башкирском административном лексиконеФото: Олег Яровиков/пресс-служба и. о. главы Республики Башкортостан
После того, как и. о. главы Башкирии Радий Хабиров занял свой пост, неделя без увольнений чиновников в республике – редкость. Регион это потенциально богатый, но потерявший темп в развитии. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД своими глазами увидел, как Хабиров «дожимает» чиновничий аппарат и как находит компромисс между бизнесом и тем, что считается тут священным. Подробности...
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Константинополь испытает русских православных искушением

Собор Александра Невского в Париже был построен стараниями царя Александра ВторогоФото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Более 60 русских православных приходов в Европе поставлены перед сложным выбором. Ранее они находились под юрисдикцией Константинополя, который решил ликвидировать «русский экзархат». Теперь верующим предстоит определиться – либо перейти всем под крыло РПЦ, но при этом остаться без всего церковного имущества. Либо ходить в привычные храмы, но на поклон к греческим священникам. Подробности...
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В жертву Меркель приносят старейшую партию Германии

Накануне выборов Ангела Меркель приехала в Саксонию и выступила в ЛейпцигеФото: Jan Woitas/Global Look Press
После воскресных выборов в местные парламенты двух германских земель правительство Меркель может вздохнуть с облегчением – катастрофы не случилось. «Альтернатива для Германии» заняла лишь второе место. Но сам факт того, что в Берлине радуются второму месту так называемых радикалов, говорит одно – Германия находится в состоянии глубокого политического кризиса.  Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Возврат смертной казни не сделает нашу жизнь безопаснее

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если возможно не лишать человека – хотя бы и очень дурного – жизни, лучше этого не делать. Негодование на тяжких злодеев справедливо – но, предавая их смерти, мы поставим под удар и людей невинных, и самих себя. Подробности...
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Поляки продолжают воевать с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сочетание глупости, русофобии и шляхетской гордости привели к тому, что много сделавшая для начала Второй мировой Польша стала ее первой жертвой. Такова историческая правда, в которой Польша не заинтересована. Подробности...
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Горькое обаяние американского социализма

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня быть западным (равно как и западническим) либералом означает быть социалистом. И чем радикальнее, тем лучше. Эта тенденция, пусть и с опозданием, неизбежно возобладает и в России. Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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              Собчак объяснила интервью с Симоньян в фильме про Беслан

                 3 сентября 2019, 10:43
              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
              Текст: Евгения Шестак

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              Российская телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему взяла интервью у главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян в своем фильме о трагедии в Беслане.

              По ее словам, каждый третий комментарий в YouTube под ее фильмом о трагедии в Беслане касается Симоньян. «Зачем вы взяли интервью у Симоньян?» – интересуются пользователи. 

              «Мы люди противоположных взглядов на жизнь и на те события, но она была первым корреспондентом освещавшим Беслан, она лично называла эти первые роковые, неправильные цифры – и я считала важным спросить почему», – отметила Собчак в своем Telegram-канале

              Телеведущая возмутилась, что от аудитории может быть такой поток «хейтерства», даже несмотря на то, что она «предоставила слово человеку, чье мнение не разделяет».  

              Ранее Симоньян рассказала, как, будучи корреспондентом «Вестей», стала свидетелем взрывов в школе Беслана, где в сентябре 2004 года были захвачены заложники.


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